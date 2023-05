Zelensky a Berlino | possibile visita domenica a Roma e incontri con Meloni e il Papa

In un tour Ue,che è stato a Helsinki e all'Aia,sarà anche aper per in contrare il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier.Indiscrezioni sui prossimi viaggi diplomatici del presidente ucraino Volodymyr. Nell'ambito della sua visita a, potrebbe fare nei prossimi giorni un tappa lampo anche a Roma, per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È quanto si ...è stato a Helsinky, in Finlandia, e all'Aia, nei Paesi Bassi e nei prossimi giorni, come annunciato dai media tedeschi, sarà prima aper incontrare il cancelliere Scholz e il ...

Zelensky a Berlino,ipotesi visita a Roma Tiscali Notizie

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Un trofeo lungo due chilometri di territorio quello rivendicato dalle forze ucraine, che tornano a parlare di «offensiva» su Bakhmut, teatro della battaglia più feroce della ...