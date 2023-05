La stagione delleè appena cominciata e di certo sarà capitato più di una volta di chiedersil'insetto preferisca pungere una persona piuttosto che un'altra. Spesso si dice che il motivo sia il ' sangue ...Quest'ultima ipotesi spiegherebbei bambini "queer" sono, in barba alle leggi della ... Anche la popolazione dei parassiti è in calo Leche non ci danno tregua e che ormai ronzano anche ...Sono l'uomo più felice della terra e non me ne frega niente neanche delle', ha spiegato il ... Andare in nomination, prima di oggi, mi avrebbe fatto un piacere immensosarei voluto ...

Zanzare, perché pungono proprio me Lo studio rivela: ecco quale sapone usare per allontanarle leggo.it