Yes Man – Una parola può cambiare tutto | come finisce il film?

(Di giovedì 11 maggio 2023) Yes Man – Unapuòcommedia del 2008,con il bacio tra Carl (Jim Carrey) e Allison (Zooey Deschanel), che decidono di mettersi insieme: l’uomo, infatti, ha finalmente imparato a dire “sì” per convinzione e non per senso del dovere, e accetta di iniziare una relazione duratura con Allison. Nell’ultima scena vediamo Terrence, il guru del seminario di autoaiuto, presentarsi sul palco di una conferenza al cospetto di un pubblico di uomini e donne completamente nudi: Carl, infatti, ha convinto i partecipanti al seminario a dire “sì” e a donare tutti i loro vestiti in beneficenza. Carl è un grigio impiegato di banca che passa le sue giornate tra la scrivania della filiale in cui lavora e il divano di casa, su cui si sdraia per vedere DVD noleggiati in videoteca, una sera ...

Yes Man su Italia 1 - Guida TV Guida TV

Con: Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Higgins, Rhys Darby, Danny Masterson, Fionnula Flanagan, Terence Stamp, Sasha Alexander, Molly Sims, Brent Briscoe, Rocky Carroll, John C ...