WTA Roma 2023 | risultati 11 maggio | big match a Victoria Azarenka | fuori Cocciaretto | Pegula e Sabalenka!

(Di giovedì 11 maggio 2023) E’ scattato il secondo turno del tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 1000 di: agli Internazionali d’Italiasubito fuochi d’artificio nella parte bassa del main draw, con le eliminazioni della numero 2, la bielorussa Aryna Sabalenka, e della numero 3, la statunitense Jessica. Esce di scena anche la sola azzurra oggi in campo: in casa Italia arriva l’eliminazione di Elisabetta, uscita sconfitta dalla sfida contro la russa Anastasia Potapova, numero 23 del seeding, vittoriosa con un doppio 6-4: per lei al prossimo turno sarà derby contro la connazionale Veronika Kudermetova, testa di serie numero 11, che liquida la spagnola Nuria Parrizas-Diaz per 7-5 6-2. Giornata ricca di sorprese a: saltano subito la testa di serie numero 2, la bielorussa Aryna ...