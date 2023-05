West Ham-AZ Alkmaar | le formazioni ufficiali | Rice guida gli Hammers | Pavlidis per gli olandesi

Sulle sue tracce infatti ci sarebbero almeno due club tra i quali il(15esimo in Premier League). Il portoghese ex Benfica è stato ufficializzato dal club giallorosso nel novembre del 2020 ...Sulle sue tracce infatti ci sarebbero almeno due club tra i quali il(15esimo in Premier League). Il portoghese ex Benfica è stato ufficializzato dal club giallorosso nel novembre del 2020 ...Le formazioni ufficiali di- AZ Alkmaar, match della semifinale di andata di Conference League 2022/2023. Fischio d'inizio alle 21:00 di giovedì 11 maggio. Di seguito, le scelte dei due allenatori per questa sfida. Gli ...

Di seguito, ecco le formazioni ufficiali di West Ham-AZ Alkmaar, match valido per l’andata delle semifinali di Conference League. WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Cresswell, Aguerd, Zouma, Kehrer; Soucek, ...West Ham United - AZ Alkmaar: ecco le formazioni ufficiali della gara d'andata delle semifinali di Europa Conference League 2022/23 in programma alle 21.00.