..."Questo vortice - precisa - porterà un nuovo peggioramento marcato al Centronord durante il,... Nelle prossime ore, intanto, sono attese piogge localmente molto forti sul Triveneto,......2 al 4 giugno si sfideranno i cavalieri e i cavalli più forti della Sardegna per l'ambito titolo di campione sardo. Il trittico di eventi si concluderà ildel 16 - 18 giugno con il ...Il tracciato, per testimonianza di chi lo ha già affrontato, è molto divertentepunto di vista ... Le iscrizioni sono ancora aperte al costo di 40 euro provvedendo online oppure neldi gara ...

Weekend dal sapore autunnale al Centronord, sole al Sud Espansione TV

Piogge e temperature autunnali al Centronord e sole al Sud: sono le previsioni per il prossimo weekend di Andrea Garbinato, responsabile redazione de iLMeteo. (ANSA) ...Gruppi di volontari metteranno in scena momenti di vita quotidiana di soldati stanziati nel forte in età napoleonica. Ecco come partecipare ...