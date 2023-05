Watford | UFFICIALE | Valerien Ismael sarà il nuovo tecnico dalla prossima stagione

Il, club inglese di proprietà della famiglia Pozzo, ha ufficializzato il nuovo allenatore per la prossima stagione Di seguito il comunicatopubblicato dalsul proprio sito per la nomina di Valerien Ismael. COMUNICATO - IlFC è lieto di confermare la nomina di Valérien Ismaël come nuovo capo allenatore del club, ..Commenta per primo Era nell'aria, ora è: l'attaccante delJoao Pedro, 21 anni, sarà un nuovo giocatore del Brighton di De Zerbi . Acquistato per una cifra che non viene rivelata nei comunicati ufficiali (si parla di circa ...Per il 21enne brasiliano, che lascerà ila fine stagione, un contratto fino al 30 giugno 2028. Niente da fare, dunque, per il Diavolo e per tutte le altre squadre di Premier League, che erano ...

Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal Watford sul proprio sito pe ...