Warriors e Knicks non si arrendono | piegano Lakers e Heat Green e Brunson super

(Di giovedì 11 maggio 2023) Curry stavolta non deve fare miracoli come in Gara 7 a Sacramento, nella precedente sfida a rischio eliminazione. Isono 8 - 2 di record in queste partite dentro/fuori, con la stagione in ...

Continua GOLDEN STATE- LOS ANGELES LAKERS 121 - 106 (serie 2 - 3) NEW YORK- MIAMI HEAT 112 - 103 (serie 2 - 3) 11 maggio - 07:35... di fronte a quasi 20mila spettatori, si porta sul 3 - 1 nella semifinale con i New York... anche i Lakers volano sul 3 - 1 nella semifinale con i campioni uscenti dei Golden State, ...I Lakers hanno battuto di misura i(104 - 101) e sono a una sola vittoria dalla finale di Western Conference, proprio come gli Heat a East, dopo la vittoria sui(109 - 101). Golden State, campione uscente, è vicino all'...

NBA Playoffs: Knicks e Warriors non mollano. Vittorie casalinghe e ... Basketinside

Proseguono senza sosta i playoff in NBA, con le gare-5 delle semifinali di Eastern e Western Conference disputate nella notte italiana. Scopriamo insieme come sono andate le sfide andate in scena oltr ...Ecco tutti i risultati della notte del 8 maggio dei playoff NBA 2022/23. Miami allunga sul 3-1 contro New York.