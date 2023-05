Walker Independence | The CW cancella la serie tv spin-off

(Di giovedì 11 maggio 2023) Se si farà,2, non andrà in onda sulla rete The CW. Il networklatv-off didopo una stagione. Tvserial.it.

Il prequel diè stato cancellato dopo una sola stagione da The CW, mentre la serie principale è stata rinnovata: ...Nel frattempo, la rete ha cancellato il prequel. 'Sono così entusiasta e grato di continuare conper un'altra stagione insieme ai nostri partner di CBS Studios e The CW' ,...... che ha invece deciso di cancellare il suo spin - off prequel , lo show con Katherine McNamara ,. Proseguono le vicende di Cordell, il Texas Ranger interpretato da Jared ...

Walker Independence: Jared Padalecki sta cercando di salvare la ... BadTaste.it Cinema

If you're traveling to one of these 10 cities to see the Taylor Swift Eras Tour, check out these attractions that 10Best readers voted among the best.Jared Padalecki ha svelato che sta cercando una nuova "casa" per Walker Independence dopo la cancellazione della serie da parte di The CW ...