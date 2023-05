I 5 brani a contendersi il premio sono stati: Proiettili (Ti mangio il cuore), Se mi, La ... La cosa che conta ègenerose e fare cose per bene". Per l'occasione l'artista ha indossato un ...Partecipa al concorso "Indovina la domanda" , scrivi la tua domanda e inviala a [email protected] entro il 15 luglio e potresti vincere la possibilità dila band! Le migliori dieci domande ...... avevo 21 anni e presi il treno per Varese peril ds Sogliano, l'allenatore Fascetti e ... se non lo fai tu chiche lo faccia, mi dissero. C'erano Pecchia e Nicola, Cerezo, Zè Maria, ...

Vuoi incontrare i Pinguini Tattici Nucleari Manda la tua domanda a Gazzetta del Sud Gazzetta del Sud

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...