Volley | finale playoff A1 femminile | Thompson schianta Conegliano! Milano sbanca il PalaVerde e avvicina il titolo

(Di giovedì 11 maggio 2023) Spettacolo, colpi di scena, repentini cambi di scenario e pallavolo di altissimo livello. Questi gli ingredienti della gara-3 delle finali deidella Serie A1 diche ha visto il Verore ile battere l’Imoco Conegliano per 2-3 (21-25, 25-14, 25-20, 25-27, 13-15). Con questo successo la squadra allenata da Marco Gaspari si porta sul 2-1 nella serie e dunque ad una sola vittoria da unstorico. Il primo set dell’importantissimo match regala subito grande spettacolo:e Conegliano si rincorrono a suon di cambi-palla, mantenendo il parziale in equilibrio. Alessia Orro si affida al braccio, caldissimo in questi, di Jordane le ...

In tribuna compare anche Paola Egonu ex Conegliano e prossima stella del Vero, che in questa stagione dopo il terzo posto in Turchia deve ancora giocare la finale di Champions (il 20 maggio a ... partita valevole per il quarto turno della finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Marco Gaspari tornano sul campo di casa per replicare il successo ...

