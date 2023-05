Volkswagen ID.7 GTX - Anche la berlina elettrica avrà una variante sportiva

(Di giovedì 11 maggio 2023) LaID.7, non ancora disponibile nelle concessionarie, è già pronta a evolversi: dopo la presentazione dellastandard, la Casa tedesca ha infatti diffuso i teaser della futura versione, la ID.7 GTX, che sarà presentata al pubblico a settembre al Salone di Monaco. Sarà la più potente della famiglia ID. La caratterizzazione estetica è quella comune alle varianti GTX della ID.4 e ID.5, con il nero lucido del tetto e dei gruppi ottici e il contrasto tra rosso e nero degli interni: tutti elementi visibili con chiarezza nei teaser diffusi oggi. Per il momento non sono stati pubblicati invece i dati tecnici: sappiamo che la nuovasicuramente uno schema a doppio motore e un assetto specifico, ma è molto probabile che la potenza sia superiore rispetto ai 299 CV delle ...

LaID.7 , non ancora disponibile nelle concessionarie, è già pronta a evolversi: dopo la ... la Casa tedesca ha infatti diffuso i teaser della futura versione sportiva, la ID.7, che sarà ...EV in arrivo: a Londra prima europea per la roadster MG Cyberster, 100% elettrica. Eannuncia la versionedell'ammiraglia ID.7. EV in arrivo: MG riscopre la tradizione dei roadster... Anche se la proprietà ora è cinese ( gruppo SAIC ), MG va alla riscoperta dei tempi ...Elementi sportivi Il rosso e il nero saranno le tinte che caratterizzeranno anche la versionediID.7, sia fuori che dentro l'abitacolo come si può notare dalle prime immagini che ...

Dopo la ID.4 e la ID.5, anche la grande berlina appena svelata si appresta a dare vita a una variante sportiva: debutto a settembre, potenza ben oltre i 300 CV ...Nuova Volkswagen ID.7 GTX, anteprima della berlina elettrica sportiva con sistema di trazione integrale a doppio motore.