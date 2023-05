Vittorio Pisani nominato capo della Polizia

Dalla riunione del Consiglio dei Ministri in svolgimento oggi a Palazzo Chigi si apprende che sono stati deliberati gli incarichi dida responsabile dell'Aisi a Capo della Polizia e Lamberto Giannini sarà il Pfrefetto di Roma. Slitta la prevista nomina per la Guardia di Finanza ma arriva quella di Roberto Sergio ...Il Consiglio dei ministri - a quanto si apprende - ha deliberato la nomina di(attuale vicedirettore dell'Aisi) a capo della Polizia. L'uscente Lamberto Giannini sarà il prefetto di Roma. "Complimenti e auguri di buon lavoro" ad entrambi sono stati espressi dal ...Il Consiglio dei ministri odierno, secondo quanto si apprende, ha deliberato la nomina dia nuovo capo della Polizia di Stato e di Lamberto Giannini a prefetto di Roma. 'Complimenti e auguri di buon lavoro a Lamberto Giannini per la nomina a prefetto di Roma e al prefetto ...

