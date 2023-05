Vito Barnaba | il ragazzo di 25 anni accoltellato a morte in Germania

Un giovane italiano è morto, in circostanze i cui contorni sono ancora tutti da chiarire, a Stoccarda , in Germania. Si tratta di un 25enne originario della provincia di Brindisi,, da tempo residente qui ma originario di Sandei Normanni. L'omicidio risale a domenica scorsa quando, in seguito ad una lite scoppiata all'interno dell'abitazione di un uomo di ...Un ragazzo della provincia di Brindisi è stato ucciso a Stoccarda in circostanze misteriose. La vittima è, 25 anni, da tempo residente in Germania ma originario di Sandei Normanni. L'assassinio risale a domenica scorsa quando, in seguito ad una lite scoppiata all'interno dell'...Un giovane originario della provincia di Brindisi è stato ucciso a Stoccarda in circostanze misteriose . La vittima è, 25 anni, da tempo residente in Germania ma originario di Sandei Normanni . L'assassinio risale a domenica scorsa quando, in seguito ad una lite scoppiata all'interno dell'...

Giovane del Brindisino ucciso a coltellate in Germania: dolore e sgomento BrindisiReport

Ucciso a coltellate dopo una lite: 25enne pugliese morto per difendere un'amica. Un ragazzo di 25 anni, Vito Barnaba, è stato ucciso a coltellate domenica mattina a Stoccarda. Il ...Un ragazzo di 25 anni, Vito Barnaba, è stato ucciso a coltellate domenica mattina a Stoccarda durante una lite con un uomo di 51 anni che è stato arrestato. Lo si è appreso dalla famiglia. Il giovane ...