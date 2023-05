Vinci Casa giovedì 11 maggio 2023 | i numeri estratti nel concorso di oggi

(Di giovedì 11 maggio 2023)11. L’estrazione diper il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso ad oltre 150 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera. Ecco i, ...

... situato in piazza don Diana, accanto allacomunale, ospiteranno un'esposizione museale aperta ...ideata e realizzata in questa occasione dall' Istituto d'istruzione superiore "Leonardo da" . ...Con Vale ci divertiamo tanto e parliamo spesso anche a, ma non credo che i miei errori siano ... Credo che sia normale quandoed è sempre stato così. In un mondo perfetto sarebbe bello non ...A Lucca Comix, edizione 2019, laeditrice CUT UP, ha pubblicato un libro cartonato di AVA che ... per la Mostra 'Leonardo 500', è esposta una vignetta su leonardo da. ...

VinciCasa, l’estrazione di mercoledì 10 maggio la Repubblica

Nessuna casa vinta nel concorso Win for life VinciCasa numero 130 di mercoledì 10 maggio. In sette sfiorano la vittoria indovinando ‘4’ numeri.Appuntamento del mercoledì con il VinciCasa. Giocare è semplicissimo: basta scegliere 5 numeri su 40, convalidare la schedina in ricevitoria o online e, indovinando la combinazione estratta, si vincon ...