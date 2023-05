Villarreal vs Athletic Bilbao – probabili formazioni

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ilcercherà di rimanere in lizza per un posto tra le prime quattro della Liga quando ospiterà unfuori forma sabato13 maggio sera. La squadra di casa è attualmente quinta, a sette punti dal quarto posto della Real Sociedad, mentre l’occupa l’ottavo posto, a pari punti con il Girona settimo nella corsa per assicurarsi il calcio europeo per il prossimo anno. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlè in grado di competere per le prime quattro posizioni alla fine della campagna, ma si è dato molto da ...

Troviamo anche la Liga con gli impegni di Real Sociedad e Real Madrid mentre alle 18.30 spiccaBilbao. PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 13 MAGGIO 2023 Risultati aggiornati in ...Alle 18.30Bilbao è una sfida che mette in palio punti importanti per l'Europa, chiude il sabato il Real Madrid, alle 21 contro il Getafe . I blancos hanno la testa al ritorno ...Bilbao è una partita della trentaquattresima giornata della Liga e si gioca sabato alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming. Mancano cinque partite alla fine ...

Villarreal-Athletic Bilbao, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici Il Veggente

The result was a dull game against the side third from bottom of La Liga, which was decided by a shot from Marco Asensio, who again proved his value.Barcelona: Real Madrid warmed up for their decisive Champions League semi-final visit to face Manchester City with a 1-0 win over Getafe on Saturday in La Liga. The champions' slim victory ensured ...