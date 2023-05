Vietata la trasferta dei tifosi del Napoli a Monza

(Di giovedì 11 maggio 2023) Idelnon potranno seguire la squadra Campione d’Italia indomenica alle 15. La decisione sta per essere ufficializzata dal Casms dopo una riunione in mattinata: è stata presa per il rischio di incroci pericolosi in autostrada con idell’Udinese (impegnata sempre alle 15 in casa della Fiorentina) e della Roma (in campo alle 18 in casa del Bologna). Un rischio ritenuto elevato dalle autorità che hanno scelto di bloccare l’esodo deiazzurri: quasi sicuramente il settore ospiti (3000 posti) resterà chiuso e i biglietti venduti dovranno essere rimborsati. Non è da escludere la presenza di sostenitori azzurri negli altri settori dello stadio di, con biglietti andati a ruba nei scorsi giorni. L'articolo ...

