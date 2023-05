Sarebbe comunque un alibi debole (le assenze die Crespo di 20 anni fa gridano ancora ... La coreografia del: 9 - La bellezza di questo derby sta anche sugli spalti. I brividi dell'inno ...Dopo la gara d'andata dell'euroderby di Champions League traed Inter, arrivano i consueti commenti dei Daniele Adani. Tramite la Bobo Tv, l'ex giocatore ...del programma creato da, ha detto:...'Nel 2003 l'assenza diha pesato. Certo, se non ci fosse Leao, sarebbe una perdita grave per il. L'uomo più strategico per l'Inter Dico Barella perché sta diventando un simbolo: crea ...

Vieri: “Milan meglio nel secondo tempo, l’Inter è forte a centrocampo” Pianeta Milan

Vieri, alla vigilia della partita contro il Lecce decisiva per la corsa Champions della Lazio, l’ex attaccante esprime il suo parere Durante la diretta della Bobo Tv ha parlato Vieri, il quale ha fatt ...Nel corso della Bobo Tv, l'ex Lazio Christian Vieri ha espresso le proprie sensazioni dopo la disfatta a San Siro dei biancocelesti: "Vedendo il Milan con la Cremonese, ho detto 'la ...