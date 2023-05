VIDEO – Milan-Inter 0-2 | Champions League | gol e highlights della partita

Nell'andata della semifinale di Champions League, l'Inter vince per 0 - 2 in casa del. In gol Dzeko e Mkhitaryan. Al 31', l'arbitro spagnolo ...Nell'andata della semifinale di Champions League, l'Inter vince per 0 - 2 in casa del. Decidono i gol di Dzeko e Mkhitaryan. Dopo la gara, ...Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha parlato a Primeal termine del match vinto dai nerazzurri contro ilLautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha parlato a Prime. PAROLE - "Siamo molto contenti per il risultato. Siamo partiti nella ...

Video Milan-Inter 0-2, le reazioni sui social e i meme più divertenti Gazzetta

Record assoluto per TV8 con la semifinale Champions 2023: il derby Milan-Inter , La semifinale di andata della Champions League 2022/23 Milan-Inter ha catalizzato l'attenzione di un terzo dei telespet ...La partita di Champions League di mercoledì 10 maggio vede le due milanesi sfidarsi per la finale del 10 giugno. Ecco dove e come vedere .... Manchester City nella finalissima del 10 giugno. La partit ...