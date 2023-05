Video Milan - Inter 0 - 2 | Capello | ' ' Pioli si deve inventare qualcosa' '

(Di giovedì 11 maggio 2023) Nell'andata della semifinale di Champions League, l'vince per 0 - 2 in casa del. Decidono i gol di Dzeko e Mkhitaryan. Dopo la gara, ...

Nell'andata della semifinale di Champions League, l'Inter vince per 0 - 2 in casa del. In gol Dzeko e Mkhitaryan. Al 31', l'arbitro spagnolo ...Nell'andata della semifinale di Champions League, l'Inter vince per 0 - 2 in casa del. Decidono i gol di Dzeko e Mkhitaryan. Dopo la gara, ...Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha parlato a Primeal termine del match vinto dai nerazzurri contro ilLautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha parlato a Prime. PAROLE - "Siamo molto contenti per il risultato. Siamo partiti nella ...

Con un primo tempo di grande intensità e una ripresa in cui ha controllato, l'Inter porta a casa il derby di andata con un netto 2-0. Due gol frutto di un avvio fulminante (nei primi 11'), ma sono sta ...La voce dei tifosi fuori da 'San Siro' dopo il derby Milan-Inter, semifinale di andata di Champions League. Il video di Stefano Bressi La vox populi, la voce… Leggi ...