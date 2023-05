VIDEO Marra il tiro…rete | Avellino in B | 20 anni fa la promozione di Crotone

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti11 maggio 2003 – 11 maggio 2023. Sono trascorsi ventidal gol di Sasàche valse lain Serie B dell’di Salvatore Vullo. “Non sono un goleador – ha raccontato recentemente– Non sapevo nemmeno come esultare. E’ nato un gesto spontaneo, diverso da tanti dei giorni nostri. Chiudendomi in me stesso, pensando ai sacrifici è venuta fuori quella esultanza”. Diecimila tifosi biancoverdi giunsero da ogni parte d’Italia per affollare lo stadio “Scida” di. Al 7? l’passò in vantaggio il numero dieci. Vittoria che aprì le porte dellain cadetteria, sette stagioni dopo. Era il campionato di Serie C1 girone B 2002-03, ultima giornata.e Pescara, dopo ...