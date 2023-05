VIDEO Giro d’Italia 2023 | dopo le cadute Remco Evenepoel torna al suo vecchio sport | palleggi con il pallone del Napoli

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ledi ieri sono già alle spalle:è sembrato molto più sereno alla partenza (e anche all’arrivo) della tappa odierna delin quel di. Il campione del mondo in carica era finito a terra due volte nella quinta frazione, nonostante le paure della Soudal-QuickStep sul suo stato fisico, è apparso molto brillante come ha dichiarato anche nel post gara. Prima di partire il belga si è dedicato al suo: il calcio. Come postato su Instagram: “Ho potuto dimostrare le mie doti da giocoliere”. Qualcheo con ildelper il fenomeno iridato.DI...

Il video con gli highlights della sesta tappa del Giro d'Italia 2023 , con partenza e arrivo a Napoli. Una lunga fuga che caratterizza tutta la frazione, poi Clarke e De Marchi ad appena 500 metri dalla ...Le parole di Alessandro De Marchi a Napoli dopo la lunga fuga con Clarke ripresa dal gruppo. 'Mancava poco, abbiamo dato tutto, una scommessa andata male'

Video Giro d'Italia 2023, Evenepoel si reca alla firma prima della 6ª tappa a Napoli Gazzetta

Da tempo residente in provincia di Firenze, il ciclista dell'Eolo-Kometa è l'unico concorrente del Giro d'Italia nato in Campania: le sue origini sono a Oliveto Citra ...Le cadute di ieri sono già alle spalle: Remco Evenepoel è sembrato molto più sereno alla partenza (e anche all'arrivo) della tappa odierna del Giro d'Italia 2023 in quel di Napoli. Il campione del mon ...