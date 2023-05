Video Firmato oggi il protocollo d’intesa tra l’ITS Ermete il Grand Est di Thionville

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato sottoscritto stamane, presso il comune Capoluogo, iltra l’Istituto Tecnico Superiore ‘’ di Avellino e il Campus des Métiers et des Qualifications Energie et Maintenance –Est, di, Francia. Ai nostri microfoni il coordinatore ITS, Pasquale Penza, e la dirigente scolastica dell’istituto Tecnico Tecnologico Guido Dorso, Gabriella Pellegrini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... Blauer è stato il principale interprete di scatti eper un reportage speciale. In questa ... il tutto rigorosamenteBlauer . Ma non solo surf. Anche per questa stagione, infatti, continua ...... subito un doppio vantaggioda Dzeko e Mkhitaryan. Ripresa più equilibrata, ma senza ... CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS SUL CANALE DI AMAZON PRIME... la tirannia non regnerà da nessuna parte", ha detto Zelensky nel suo discorsonotturno. "... dopo che mercoledì è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un documento in tal sensodal ...