Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 maggio 2023)DELL’ 11 MAGGIOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-FIRENZE LA CIRCONE E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA, RALLENTATA IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN GUASTO A CAPENA: I TRENI ALTA VELOCITA’, INTERCITY E REGIONALI HANNOA CCUMULATO RITARDI FINO A 40 MINUTI, CON DEVIAZIONI SULLA TRATTA TRAE ORTE; RIGUARDO AL TRAFFICO, CIRCONE RIENTRATA NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA, PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLE CONSOLARI FLAMINIA, TRA GROTTAROSSA E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLA CASSIA, ...