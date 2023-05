Verso l’adunata degli Alpini | tappa a Gemona Una stele per ricordare le vittime del Covid - Le foto

Nei giorni tra 11 e 14 maggio 2023 avrà luogonazionale degli Alpini a Udine. E' proprio in vista di ...'ha fatto con il ...'ha fatto con il pensiero rivoltoMario Maffi, primo uomo ad ...In tarda mattinata,le 11, avrà luogo'inaugurazione della ...terrà il passaggio di consegna a Vicenza che ospiterà...... al suo posto Manuele Ferrari Biker fest a Lignano, arrivano anche i demo ride Kawasaki In bici e a piedi sotto la pioggia, la marcia degli alpiniEsplode una bombola del gas, 2 ...

Verso l'adunata degli Alpini: tappa a Gemona. Una stele per ... L'Eco di Bergamo