Vernet La Compagnie | 20mila passeggeri in un anno sulla Milano - NY

... e l'Europa, Milano appare molto in alto nella classifica delle città per volume di passeggeri", ha spiegato. Ma in cosa si distingue Ladalle business class di altri vettori "Il ...E lo fa, La, sposando in pieno Milano e pensando a ulteriori progetti di sviluppo.... unico al mondo a proporre aerei solo smart business class."Siamo guidati dalla creative class", ha spiegato Christian, l'amministratore delegato de La. Quella creative class che ...

Vernet (La Compagnie): 20mila passeggeri in un anno sulla Milano ... Il Sole 24 ORE

Milano, 10 mag. (askanews) - Ventimila passeggeri sulla rotta Milano-New York con La Compagnie, il vettore francese unico al mondo a proporre aerei solo ...Bilancio a un anno dall'arrivo a Malpensa della società francese: "E' una città che attira dal mondo sia per business che per ...