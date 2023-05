Valencia CF | Javi Guerra concorda il rinnovo con il Valencia fino al 2027

(Di giovedì 11 maggio 2023) 2023-05-10 19:37:29 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: ELuiha raggiunto un accordo per ildell’artdopo alcuni mesi di trattative che si erano intensificate dopo il irruzione del centrocampista nella prima squadra. quello di gilet (), che incontra 20 anni questa settimana e aveva contrarrea 2024si era già allenato regolarmente con gli anziani sin dai tempi di gattusosì ok non ha fatto la preseason in Svizzera con l’italiano. E non è statoall’arrivo di Rubn Baraja quando ha debuttato in questa stagione in Prima divisionea Mestalla nella sconfitta contro il Siviglia ...

Nel frattempo, però ilva in crisi , licenzia il allenatoreGracia, 'che poteva essere un buon riferimento per questa operazione visto che aveva guidato il Rubin Kazan per una stagione, ...... di nuovo a rischio retrocessione dopo le due sconfitte di fila cone Atletico Madrid. ... REAL VALLADOLID (5 - 3 - 2): Masip; Fresneda, El Yamiq, Hongla,Sánchez, Escudero; Monchu, Kike ...Al suo posto è stato chiamatoGracia, ex Rubin, ex Watford, ex, scelto a suo tempo come sostituto di Xavi sulla panchina dell'Al - Sadd. Proprio per unirsi al Leeds, Gracia ha ...

Valencia-Villarreal (mercoledì 03 maggio 2023 ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Javi Gu... Infobetting

El primer partido de este domingo enfrentará al Celta con el Valencia en el Abanca Balaidos, con motivo de la celebración de la jornada 34 del campeonato de Liga. El conjunto celeste necesita todavía ...Os traemos la previa Comunio, Biwenger, Fantasy Marca y Futmondo de la jornada 34. Analizamos el partido que disputarán Celta y Valencia.