Valditara | calo natalità e sempre meno studenti | conseguenze drammatiche

Le conseguenze deldella natalità in Italia "si ripercuoteranno drammaticamente sull'equilibrio demografico del ... Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, in un ...Questo è lo scenario dipinto, in un video messaggio, dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe. 'Un fattore ancora più preoccupante è che questo è il dato più recente di...Insieme all'allarme sulstudenti,lancia quello deldelle cattedre legato al quello delle nascite: 'l'organico docente che è una variabile dipendente degli studenti rischierebbe ...

Valditara: calo natalità e sempre meno studenti, conseguenze ... Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...