Vademecum Adunata per i locali

(Di giovedì 11 maggio 2023) QUALI SONO GLI ORARI DI CARICO E SCARICO PER LA ZONA VERDE EROSSA?Le attività di carico e scarico potranno essere effettuate fino a venerdì 12maggio alle ore 12.00 e dalle ore 3.00 alle ore 6.00 di sabato 13 e domenica 14maggio. Il transito dei veicoli per carico/scarico in questi orari è garantito nellazona verde ma NON nella zona rossa a cui si potrà accedere solo se ilpassaggio sarà sgombro. FUORI DAL MIO LOCALE POSSO UTILIZZARE BICCHIERI IN VETRO?No, è vietato somministrare o vendere bevande in contenitori di vetro per tuttala manifestazione. Il divieto vale anche per piatti in ceramica e posate inmetallo. Non possono essere vendute bottiglie in vetro. DENTRO IL LOCALE POSSO UTILIZZARE BICCHIERI IN VETRO?Sì ma SOLO ai clienti seduti all’interno. È vietato utilizzare bicchieri in vetro peravventori che consumano al banco. La stessa regola è valida anche per piatti inceramica ...