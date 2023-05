Uomo aggredito a calci e pugni | è in gravi condizioni

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Undi 48 anni è stato ricoverato innell’Ospedale del Mare. Poco prima della mezzanotte i carabinieri della stazione Napoli-Barra sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale: dalle prime verifiche sembra che la vittima, proveniente dal Marocco, mentre era a Porta Nolana sia stata aggredita conda ignoti. Non è chiaro il motivo né quanti fossero gli aggressori. Al 48enne è stato diagnosticato un trauma cranico commotivo e i medici lo ritengono in pericolo di vita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

