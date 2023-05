Uomini e donne | Matteo Ranieri rompe il silenzio sulla lite con Salatino

(Di giovedì 11 maggio 2023) "Ma ha davvero cos' tanta importanza?", all'ennesima domanda sul perchè Lucanon si siano più visti e sentiti per mesi, è il ligure a prendere la parola e lo fa, una volta per tutte, senza entrare nel dettaglio, ma spiegando cosa invece ha fatto la differenza e li ha poi...

... che "lì dove le circostanze permettano di scegliere se migrare o restare, si dovrà comunque garantire che tale scelta sia informata e ponderata, onde evitare che tantie bambini cadano ...Tina decide di fare uno smacco ad Elio ed entra con ricotta e burro in studio. ' Non mangerei la ricotta nemmeno per 100mila euro ' - dice il cavaliere che poi chiede - ' puoi fare lo ...I due volti noti della tv, lei anche ex Miss e entrambi diventati ancora più famosi dopo la partecipazione a, hanno subito ricevuto tantissimi messaggi d'affetto per questa nuova ...

Le prime parole di Luca e Alessandra dopo la scelta! - Uomini e donne Backstage | Witty TV Witty TV

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Sara Shaimi, ex tronista di Uomini e Donne, e Sonny Di Meo diventeranno genitori di una bambina, il cui nome sarà Nora Belle. I due sono usciti insieme dal programma ed ...