Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 11 05 23

Leggi su isaechia

(Di giovedì 11 maggio 2023) Questa è la mia ultima opinione di questa stagione die vi devo dire che sono sollevata, sono davvero, davvero sollevata. Quanto abbiamo visto in onda oggi, infatti, a me non è sembrato trash, non è sembrato divertente, mi è sembrato solo oltre, davvero oltre. Oltre ad essere noioso sentire sempre le STESSE discussioni (cioè è da OLTRE UN MESE che noi parliamo di ricotta e burro, eh, OLTRE UN MESE fermi su questo stesso caspita di argomento) ma poi oggi secondo me siamo proprio sfociati nello sgradevole. Sapete cosa? Il confine tra una cosa simpaticamente trash e una cosa brutta da vedere è un confine sottile, a volte forse dipende anche dalle diverse sensibilità, dai diversi modi di percepire le cose, non lo so. Fatto sta che A ME vedere Gemma Galgani e Tina Cipollari spalmare ricotta e butto sul pane mangiandolo in faccia ad una ...