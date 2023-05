Uomini e Donne | Beatrice Valli risponde a chi l’accusa di non essere più attiva sui social | “Ho tenuto per me un momento non bellissimo e non sono pronta ad esternarlo”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Dopo la nascita della sua quarta figlia, la terza avuta da Marco Fantini, l’ex tronista conosciuto nel corso diè stata travolta dalle critiche. Il motivo? L’utilizzo dei suoi profilisolo per motivi di business. Molti suoi fan infatti si sarebbero lamentati con l’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi dipiuttosto assente su Instagram, e di postare esclusivamente per fini “lavorativi”. Amatissima dal pubblico della trasmissione di Canale 5, diventata a stretto giro un’influencer da oltre tre milioni di follower, la– a parer loro – non pubblicherebbe più momenti di vita quotidiana, suscitando diverse polemiche.stati in tanti a chiedersi e a chiederle i motivi per cui non si mostra ...

Sara Shaimi , ex tronista di, e Sonny Di Meo diventeranno genitori di una bambina , il cui nome sarà Nora Belle . I due sono usciti insieme dal programma ed oggi vivono felicemente la loro storia d'amore in attesa ...Al centro della scena nella puntata didi oggi ci sono stati Elio Servo e Gemma Galgani . Quest'ultima per iniziare si è scagliata contro Gabriella La Torre : 'Il percorso suo non mi ha convinta, con delle scelte sempre ...... che "lì dove le circostanze permettano di scegliere se migrare o restare, si dovrà comunque garantire che tale scelta sia informata e ponderata, onde evitare che tantie bambini cadano ...

Caos nello studio di Uomini e Donne. Nuovo scontro tra Elio Servo e Tina Cipollari, con il primo che ha insultato l’opinionista: “Mangia ancora, ..."Per fare squadra bisogna che l'obiettivo sia lo stesso. Altrimenti è il popolo che ti dà un indirizzo che poi devi perseguire. Per me c'è l'impegno a permettere a uomini e donne liberi di diventare g ...