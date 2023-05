Unrae - Marketing automotive | assegnate le borse di studio

(Di giovedì 11 maggio 2023) Quattro neolaureati sono stati premiati dall', l'associazione dei costruttori stranieri presenti sul territorio italiano, per le migliori tesi di laurea inautomobilistico. Il bando ha consentito la partecipazione di studenti che si sono diplomati tra l'1 ottobre 2021 e lo scorso 31 luglio: ciascuno dei quattro vincitori ha ottenuto così una borsa didi 1.200 euro e uno stage di sei mesi presso le sedi italiane delle Case rappresentate dall'. I vincitori. Michele Crisci, presidente dell', ha preso parte alla premiazione dei quattro vincitori, tra cui ben tre donne: Mara Ghislandi, laureatasi in Economia eall'Università di Bergamo con la tesi "Settoree trend innovativi: il caso Tesla"; Valentina Rosa Saia, ...

Consegnate le borse di studio UNRAE per le migliori tesi in marketing automobilistico In occasione dell'Assemblea Generale dei Soci dell'UNRAE, l'Associazione delle Case automobilistiche estere presen ...