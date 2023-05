Università | Pd | ' rinegoziare con Ue tempi | risparmi per ristrutturazioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - “Il grave problema dei costi degli affitti per gli studenti universitari è sotto gli occhi di tutti e il governo, alla luce delle polemiche interne di queste ore, sembra non aver chiaro in che direzione agire. Ma l'urgenza della questione impone una riflessione realistica su come potenziare il sistema degli alloggi con l'obiettivo di garantire il diritto allo studio". Così Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e Pnrr, e Alfredo D'Attorre, responsabilenella segreteria Pd. "Il Pnrr prevede l'obiettivo di arrivare a 100.000 posti letto entro il 2026. Un primo obiettivo parziale di 7.500 nuovi posti letto è stato conseguito entro la scadenza del 2022. Ora però l'ulteriore obiettivo di 52.500 nuovi posti letto entro il secondo trimestre del 2026 è, viste le incertezze del governo, a rischio e risulta ancora da avviare. L'obiettivo ...