Università | Magi +Eu | ' per fuori sede niente diritti | subito tavolo istituzioni-studenti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag (Adnkronos) - “Nella scorsa legge di bilancio avevamo proposto un fondo per contrastare il caro affitti pere lavoratori, ormai considerati come i nuovi paria, tant'è che anche rispetto alla possibilità di votare nel comune dove vivono ma non risiedono vedono negati i loro". Lo dice il segretario di +Europa Riccardo. "Il problema del caro affitti è noto da tempo, e da tempo come +Europa ce ne stiamo occupando. Ovviamente non c'è la bacchettaca, perché anche in questo caso si pagano i noti ritardi del nostro Paese -prosegue-. Occorre rafforzare i fondi che, sulla base dell'ISEE e dei risultati conseguiti, aiutino glia pagare almeno una parte dell'affitto; dall'altra è necessario ...