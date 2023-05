Università | a Smart&Hack vince app ‘Contapassi' per EuroRoma2024

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Un'app per promuovere la sostenibilità degli Europei di atletica leggera di Roma del 2024 e con un gioco' per coinvolgere i visitatori che arriveranno da tutta Europa a una competizione virtuale. E' questo il progetto che ha vinto la quinta edizione di ‘Smart&Hack', la competizione universitaria nazionale lanciata dall'agenzia per il lavoro Risorse che si è svolta a Roma. L'applicazione ideata per la Fondazione EuroRoma 2024, il comitato organizzatore della manifestazione sportiva, ha conquistato la giuria di esperti che ha esaminato i progetti elaborati nel corso dell'hackathon svolto in 24 ore online da 52 studenti universitari di tutta Italia. Le vincitrici Anais Dovjak, Francesca Badalà e Alessia Miceli studentesse dell'Statale di Milano, avranno la possibilità di lavorare con il team tecnico ...