Unioni civili | 7 anni fa l' approvazione della legge tanto cara alla sinistra

' Grazie alla legge sulleho potuto beneficiare anche io, come compagna, della copertura sanitaria privata di Laura. E così, nella seconda gravidanza abbiamo fatto eseguire un test ...2016 - L'Italia approva la legge sulle. Ok definitivo della Camera al disegno di legge con 372 sì, 51 no e 99 astenuti. Arriva 22 anni dopo la prima risoluzione sul tema del Parlamento ......al Papa come un sol uomo e chiedergli di ritirare questa dichiarazione apostatica" Il professore di filosofia ha anche richiamato l'attenzione di Francesco sulla promozione delle "" ...

Unioni civili, l’11 maggio 2016 il colpo mortale a secoli di pregiudizi e di incultura Il Riformista

L'11 maggio 2016 la Camera ha approvato il ddl Cirinnà. Unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze ...Mio figlio è proprietario di un appartamento in condominio, Nel 2021 sono partiti i lavori di efficientamento energetico e sisma bonus affidati ad un ...