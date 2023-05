Una costituzione per l’Intelligenza artificiale La mossa “buonista” di Anthropic

Leggi su formiche

(Di giovedì 11 maggio 2023) La risposta responsabile ai vari chatbot delle Big Tech porta la firma di. La start-up statunitense fondata dagli esuli di OpenAI ha infatti lanciato Claude, un assistente di ultima generazione capace di elaborare testi scritti e fornire risposte orali, il tutto assicurando un alto grado di affidabilità e sicurezza. Esistono due versioni: quella più avanzata è quella appena citata, mentre Claude Instant è un’alternativa più veloce e meno costosa. Uno dirà: ma allora è il solito chatbot, con qualche funzione in più degli altri. Non proprio. La grande novità risiede nel suo codice etico, in quanto è stato indottrinato attraverso IA Costituzionale, una serie di principi e valori che deve seguire nel momento in cui genera output di qualsiasi genere. Queste linee guida vengono introdotte in due fasi durante il processo di formazione di Claude, come spiegato da ...