"Un po' la Franzoni la capisco" scoppia la polemica sulla tazza per la festa della mamma

Noi 'un po'' lala capiamo ma non giustifichiamo quello che ha fatto. Qui nessuno vuole incitare nessuno a uccidere esseri umani. Amen'. Le tazze Rosa e Olindo Non è la prima volta che la ...Vengono lanciate le tazze con la scritta "Un po' lala" per la Festa della mamma e le reazioni indignate, come comprensibile, non sono mancante. Ma quel che alza l'asticella delle idiozie per fare marketing è la dichiarazione di ...'Un po' lala' nel senso che capiamo l'atteggiamento, non stiamo giustificando l'atto'. I commenti e le polemiche La spiegazione ha però prodotto ancora più polemiche. 'Toppa peggio ...

“Un po' la Franzoni la capisco”: bufera sulla tazza che evoca il delitto ... l'Adige

A pochi giorni dalla festa della mamma, viene realizzata una tazza con su scritto "un po' la Franzoni la capisco": il caso che scatena le polemiche.I due artigiani solitamente propongono tazze con frasi che strappano un sorriso per l’ironia che le caratterizza e i giochi di parole originali. Questa volta però la loro ironia non è stata apprezzata ...