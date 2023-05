"Un po' la Franzoni la capisco". La tazza choc per la festa della mamma

La tazza riportava la frase controversa: "Un po' lala", facendo riferimento al noto delitto di Cogne, in cui una madre uccise suo figlio. Il post su Instagram ha generato molti ...Vengono lanciate le tazze con la scritta "Un po' lala" per la Festa della mamma e le reazioni indignate, come comprensibile, non sono mancante. Ma quel che alza l'asticella delle idiozie per fare marketing è la dichiarazione di ...Noi 'un po'' lala capiamo ma non giustifichiamo quello che ha fatto. Qui nessuno vuole incitare nessuno a uccidere esseri umani. Amen'. Le tazze Rosa e Olindo Non è la prima volta che la ...

"Un po' la Franzoni la capisco". La tazza choc per la festa della ... ilGiornale.it

Bufera per la creazione di due decoratori baresi, che hanno realizzato una tazza all'insegna dell'umorismo macabro. Dopo la pioggia di critiche, la loro replica altrettanto discutibile ...Un'azienda pubblicizza una tazza con una frase shock, mettendo in mezzo l'autrice di un infanticidio efferato.