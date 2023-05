Un modello di riferimento del Calcio mondiale

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 maggio 2023) Gli appassionati di Catania. E pure quelli di Messina. Hanno partecipato, a modo loro, omaggiando lo Scudetto di Napoli. All'esterno dello stadio Franco Scoglio-San Filippo, campeggia questo striscione: "Ieri, oggi e domani...Siamo tutti napoletani". Ecco un grande esempio di gente onesta. Che sa riconoscere i meriti altrui. Come, da sempre, sappiamo fare noi a Napoli. Onore e rispetto per tutti costoro. Sono io che mi alzerò in piedi ad applaudire tutti coloro che, come in Catania e Messina, vorranno tributare il giusto premio ad undidel. Quale è oggi il Napoli... A cura di Alessandro Cardito