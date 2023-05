Un glossario dei termini di ‘The Legend of Zelda’ in LIS

(Di giovedì 11 maggio 2023) Per celebrare l’arrivo tanto atteso di Theof Zelda: Tears of the Kingdom, i giovani sordi – spinti dall’iniziativa di Natalia Colombo, madrina del progetto e grande fan della saga – hanno creato undiin lingua dei segni italiana (LIS) tratti direttamente dal videogioco e lo hanno condiviso online mettendolo a disposizione di tutti. Nonostante questo progetto sia compiuto in lingua dei segni italiana, la sua realizzazione ha visto anche il coinvolgimento delle comunità di sordi del Giappone, dell’India e dell’America, con lo scopo di unire e ispirare gli appassionati sordi di videogiochi di tutto il mondo. Con il patrocinio dell‘ENS (Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi) e del Comitato Giovani Sordi Italiani, l’iniziativa nasce dal feeling con il protagonista Link, globalmente ricordato ...

Tears of the Kingdom venerdì prossimo, i giovani sordi, spinti dall'iniziativa della madrina del progetto Natalia Colombo hanno creato un dizionario di termini in lingua dei segni italiana (LIS) ...Un vero e proprio glossario, che include molti altri termini tratti dal gioco, creato con il patrocinio dell'Ens (Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi) e del Comitato Giovani

Milano, 10 mag. (askanews) - Come si dice Zelda in lingua dei segni Da oggi il nome della protagonista del videogioco Nintendo insieme con quello degli altri personaggi ha un corrispettivo in ...The Legend of Zelda è una serie di videogiochi creata dai giapponesi Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka, che ha segnato la storia del medium e affascinato generazioni di giocatori, tra cui molti sordi.