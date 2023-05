Un fumetto racconta la storia del partigiano Angelo Gotti | “Protagonista della Resistenza”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 11 maggio 2023) UnladelMedaglia d’Oro. L’iniziativa è nata da un’idea di Gianpiero Bonvicino, del direttivo Anpi provinciale di Bergamo, che spiega: “Ladiè unadi coraggio e di sacrificio, ladi un eroebergamasca che ha combattuto contro il fascismo e l’occupazione nazista. Unaperò che moltissimi non conoscono soprattutto tra i più giovani, per questo ho pensato ad uno strumento semplice e diretto come può essere unche ripercorresse le sue imprese, le sue sfide e le sue scelte. Unche vuole rendere omaggio ...