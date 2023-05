Un chilo di crack in auto | arrestato a Scampia

(Di giovedì 11 maggio 2023) Aveva undiin: lo stupefacente era pronto per essere dosato e venduto. Lo hanno sorpreso in Via Labriola Aveva undiined è finito in manette C. M., un 31enne digià noto alle forze dell’ordine. I carabinieri del nucleo operativo e della Pattuglia mobile di zona Stella lo hanno sorpreso in via Labriola. Era a bordo della suae, quando si è accorto di essere stato affiancato, ha ingranato la prima marcia ed è fuggito. Per guadagnarsi spazio ha speronato la pattuglia ma non ha fatto molta strada: il suo tentativo di fuga è finito poco dopo. I militari lo hanno bloccato e perquisito. Introvati 1e 50 grammi di, sostanza pronta ...

E' finito in manette a Napoli Ciro Musella, 31enne di Scampia già noto alle forze dell'ordine, fermato dai carabinieri con in auto 1e 50 grammi dipronto per essere venduto. I carabinieri del nucleo operativo e della Pattuglia mobile di zona lo hanno sorpreso in via Antonio Labriola a bordo della sua auto. Quando si è ...In auto 1e 50 grammi di, sostanza pronta per essere dosata e poi venduta. Musella è ora in carcere, in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio e ...... due arresti Posted on 18 Gennaio 2023 18 Gennaio 2023 Author Redazione Quasi undi sostanze stupefacenti tra, cocaina ed eroina è stato sequestrato dopo due operazioni portate a segno ...

Napoli, arrestato 31enne a Scampia con un chilo di crack in auto ilmattino.it

Vede i carabinieri e tenta la fuga con 1 chilo di crack nell'auto: 31enne di Scampia già noto alle forze dell’ordine in manette ...Nella sua auto è stato trovato un chilo di crack. È così finito in manette Ciro Musella, 31enne di Scampia. I carabinieri del nucleo operativo e della Pmz Stella lo hanno sorpreso in via Labriola. Era ...