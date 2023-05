Un 25enne italiano ucciso a Stoccarda | Vito Barnaba morto accoltellato per difendere l’ex fidanzata | «Aiutami | ho bisogno di te…»

(Di giovedì 11 maggio 2023) Cercava dila sua exda un’aggressioneBarbana, iloriginario di Sandei Normanni, nel Brindisino,con diverse coltellate da un 51enne siriano a, nel Sud Ovest della Germania. L’omicidio è avvenuto la scorsa domenica, ma solo oggi 11 maggio si è diffusa la notizia con l’identità del ragazzo.si era trasferito dalla cittadina brindisina nel land di Baden-Württemberg per lavoro. Quella domenica, alle 8.30, aveva sentito sua madre con una videochiamata, ma dopo tre ore il suo telefono squillava a vuoto. Secondo le prime ricostruzioni, ilaveva ricevuto la telefonata della sua excon cui sarebbe rimasto in buoni rapporti: ...

