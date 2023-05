Ultime Notizie – “Wagner ha ancora munizioni a Bakhmut”

(Di giovedì 11 maggio 2023) “Le forze affiliate a, la principale organizzazione paramilitare russa, continuano a detenere la maggior parte del territorio nella città ucraina orientale die possiedono notevoli scorte dinonostante alcune perdite”. Lo scrive il sito ‘Politico’, citando due alti funzionari statunitensi. Lunedì il leader diYevgeny Prigozhin è apparso in una serie di video sui social minacciando di ritirare completamente i suoi soldati daa causa della carenza di. Successivamente, aveva dichiarato che il ministero della Difesa russo aveva assicurato che avrebbe inviato risorse aggiuntive in prima linea. Le dichiarazioni hanno suscitato speculazioni secondo cui i combattenti dipotrebbero presto abbandonare del tutto ...

Le Capitali vi porta leda tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui . Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta ...La regione è stata bombardata più di 70 volte nelle24 ore: almeno 8 civili sono rimasti feriti."Bombardata più di 70 volte nelle24 ore la regione sud - orientale di Zaporizhzhia, 8 civili sono rimasti feriti da munizioni a grappolo (vietate dalle convenzioni internazionali), tra cui 3 operatori sanitari delle ambulanze",...

Guerra Ucraina Russia. Zelensky: "Serve ancora tempo per avviare la controffensiva". LIVE Sky Tg24

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...POMIGLIANO D’ARCO - Blitz dei forestali in una pasticceria. Nell’ambito dei controlli per la corretta tracciabilità degli alimenti disposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli, agli ordini del ...