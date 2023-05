Ultime Notizie – Terremoto oggi in Giappone | la scossa di magnitudo 5 | 2

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 11 maggio 2023) Almeno quattro persone sono rimaste ferite in seguito a una violentadiche ha colpito ilorientale. Secondo l’agenzia meteorologicase, il sisma di5.2 della scala Richter ha interessato in particolare la prefettura di Chiba e Tokyo. Non è stato diramato un allarme tsunami. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione