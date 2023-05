Ultime Notizie – Superenalotto | numeri estrazione vincente oggi 11 maggio 2023

(Di giovedì 11 maggio 2023) Idell’deldi, 11. Ecco la combinazione: 1, 6, 35, 48, 62, 65; Jolly 43; SuperStar 83. Nessun 6 né 5+1, mentre in 5 hanno centrato il 5 incassando rispettivamente 42.674,63 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 sale così a 30.000.000,00 euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Così come quel certo fermento delleore sui temi più direttamente legati al quotidiano, come il caro affitti, con le visite ai ragazzi accampati nelle tende davanti le facoltà: alla Sapienza ...'Tutto ciò che riprenderà il sistema di videosorveglianza installato non costituirà in alcun modo fonte di cognizione di prova ai fini disciplinari, salvo che le condotte oggetto delle riprese non ...Ordine degli Avvocati di Benevento, per i consiglieri di 'Iniziativa forense' Alberto Mazzeo, Francesco Angeloni, Stefano Collarile ed Elena Guida 'con la pronuncia depositata il 4 maggio il Consiglio ...

Milano, grossa esplosione in centro: scoppia un furgone che trasportava bombole di ossigeno in via Pier Lombardo Corriere Milano

Un altro tifoso ha preso il daspo di un anno per aver tentato di scavalcare la barriera per raggiungere il secondo anello, rischiando di precipitare di sotto Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale ...Di recente sono emersi tanti rumor in merito ad Apocalypse, ipotetico titolo che Capcom potrebbe dare a Resident Evil 9.