Ultime Notizie Roma del 11-05-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 maggio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano apertura Torniamo a parlare della TAV e la Francia rinvia la sua tratta Torino Lione A dopo il 2043 perché troppo cara lo scrive repubblica spiegando che Parigi intenderebbe realizzare una delle tratte di accesso alla fine del 2032 e l’inizio del 2033 aldilà degli insulti delle polemiche delle provocazioni che registriamo con stupore dice il vicepremier è ministro Matteo Salvini Siamo preoccupati dalle danze francesi a proposito di Tab da Parigi Ci aspettiamo chiarezza serietà e rispetto degli accordi l’Italia è stata ed è di parola Non possiamo accettare volta affaccia su un’opera importante non solo per i due paesi ma per tutta l’Europa conflitto in Ucraina il Regno Unito ha fornito missili da crociera a lungo raggio sta dove c’è dove facendo fare un salto di ...